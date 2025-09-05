Idf, nei prossimi giorni raid su grattacieli di Gaza City

L'esercito israeliano ha annunciato che nei prossimi giorni prenderà di mira i grattacieli di Gaza City che, a suo dire, sono stati convertiti in "infrastrutture terroristiche", in vista dell'inizio di un'operazione pianificata per conquistare la città.

"Nei prossimi giorni, l'esercito effettuerà attacchi precisi e mirati contro le infrastrutture terroristiche che rappresentano una minaccia diretta per i soldati", ha affermato l'esercito in una nota, specificando che i grattacieli saranno presi di mira in particolare.

Prima degli attacchi, "saranno adottate numerose misure per ridurre al minimo il rischio di vittime civili, tra cui allarmi mirati, l'uso di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e intelligence potenziata", ha aggiunto la nota.