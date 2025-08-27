Idf, 'l'evacuazione da Gaza City è inevitabile'

Un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato che l'evacuazione di Gaza City è "inevitabile", mentre l'Idf si prepara a conquistare la città più grande del territorio palestinese.

"L'evacuazione di Gaza City è inevitabile" e, "ogni famiglia che si trasferirà a sud riceverà i più generosi aiuti umanitari, attualmente in fase di elaborazione", ha scritto su X il portavoce in lingua araba dell'esercito, Avichay Adraee, secondo cui "l'Idf ha iniziato a lavorare per portare le tende, preparare le aree per l'istituzione di complessi di distribuzione degli aiuti" nel sud della Striscia.