Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meloni MeetingPrevisioni meteoManovra 2026Ucraina Usa
Acquista il giornale
Ultima oraIdf, 'l'evacuazione da Gaza City è inevitabile'
27 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Idf, 'l'evacuazione da Gaza City è inevitabile'

Idf, 'l'evacuazione da Gaza City è inevitabile'

Un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato che l'evacuazione di Gaza City è "inevitabile", mentre l'Idf si prepara a conquistare la...

Un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato che l'evacuazione di Gaza City è "inevitabile", mentre l'Idf si prepara a conquistare la...

Un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato che l'evacuazione di Gaza City è "inevitabile", mentre l'Idf si prepara a conquistare la...

Un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato che l'evacuazione di Gaza City è "inevitabile", mentre l'Idf si prepara a conquistare la città più grande del territorio palestinese.

"L'evacuazione di Gaza City è inevitabile" e, "ogni famiglia che si trasferirà a sud riceverà i più generosi aiuti umanitari, attualmente in fase di elaborazione", ha scritto su X il portavoce in lingua araba dell'esercito, Avichay Adraee, secondo cui "l'Idf ha iniziato a lavorare per portare le tende, preparare le aree per l'istituzione di complessi di distribuzione degli aiuti" nel sud della Striscia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza