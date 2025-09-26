Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
26 set 2025
26 set 2025
Idf, ieri colpiti 140 obiettivi in tutta la Striscia di Gaza

'A Gaza City smantellati tunnel e depositi di armi ed esplosivi'

'A Gaza City smantellati tunnel e depositi di armi ed esplosivi'

'A Gaza City smantellati tunnel e depositi di armi ed esplosivi'

Prosegue l'offensiva di Israele in tutta la Striscia di Gaza, e in particolare a Gaza City, dove le Forze di difesa israeliane "continuano a operare contro le organizzazioni terroristiche", secondo informazioni di intelligence dell'Idf e dello Shin Bet. Nell'ultimo giorno inoltre raid aerei hanno colpito oltre 140 obiettivi in tutta la Striscia di Gaza, tra cui terroristi, tunnel, infrastrutture militari e ulteriori infrastrutture terroristiche.

"Nell'ambito delle attività dell'Idf nell'area di Gaza City, le truppe israeliane hanno smantellato infrastrutture sia in superficie che sotterranee, compresi siti infrastrutturali militari e sotterranei utilizzati dai terroristi per nascondersi. Le truppe hanno anche localizzato armi e numerosi ordigni esplosivi che erano stati collocati nell'area. Inoltre - aggiunge una nota dell'Idf - le truppe hanno identificato un terrorista che trasportava un oggetto trappola nelle vicinanze e hanno diretto un attacco aereo. A seguito dell'attacco, sono state osservate esplosioni secondarie, a testimonianza della presenza di materiale esplosivo".

