Idf fa mea culpa,imparata lezione dopo spari centri cibo

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver imparato la lezione in seguito a un'indagine sulle segnalazioni di "danni ai civili", dopo che le Nazioni Unite hanno dichiarato che quasi 800 persone sono morte nel tentativo di ottenere aiuti a Gaza dalla fine di maggio.

"A seguito di incidenti in cui sono stati segnalati danni ai civili giunti presso i centri di distribuzione, sono stati condotti esami approfonditi e sono state impartite istruzioni alle forze sul campo sulla base delle lezioni apprese", si legge in una dichiarazione dell'esercito israeliano, aggiungendo che gli incidenti sono in fase di revisione.