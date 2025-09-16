Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele a GazaUcraina RussiaManovra 2025 stipendiMatteo FranzosoMiss Italia
Acquista il giornale
Ultima oraIdf fa esplodere blindati telecomandati dentro Gaza City
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Idf fa esplodere blindati telecomandati dentro Gaza City

Idf fa esplodere blindati telecomandati dentro Gaza City

Guidati fino in profondità nei tunnel. Boati sentiti a Tel Aviv

Guidati fino in profondità nei tunnel. Boati sentiti a Tel Aviv

Guidati fino in profondità nei tunnel. Boati sentiti a Tel Aviv

Come parte dell'avanzata verso Gaza City, durante la notte e oggi sono stati introdotti alla periferia blindati telecomandati carichi di esplosivo con lo scopo di distruggere edifici e infrastrutture, per preparare il terreno in vista dell'ingresso di altre forze. Il portavoce militare ha spiegato che si tratta di vecchi veicoli M113 dismessi dall'Idf, riempiti con tonnellate di esplosivo e guidati in profondità nei tunnel grazie a un sistema di controllo a distanza. Le potenti esplosioni sono state udite chiaramente la notte scorsa e questa mattina a Tel Aviv, nel resto del centro e del sud del Paese.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaEsplosione