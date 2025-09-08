Idf, evacuazione urgente per i residenti di Gaza City

Il portavoce in lingua araba dell'Idf ha diffuso un avvertimento urgente e ripetuto ai residenti di Gaza city nei blocchi 726, 727, 784, 786 e in particolare della torre Al-Ra'iya, segnata in rosso, e delle tende vicine situate all'incrocio tra via Beirut e via Lega Araba. Secondo l'Idf, la struttura sarà colpita a breve a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas all'interno o nelle immediate vicinanze. "Per la loro sicurezza, i residenti sono chiamati a evacuare immediatamente l'area e a dirigersi verso sud, nelle zone umanitarie di Al-Mawasi a Khan Younis".