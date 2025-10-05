Domenica 5 Ottobre 2025

Il promemoria laico per la pace

AGNESE PINI
Il promemoria laico per la pace
Idf, evacuati 900mila palestinesi, Gaza City quasi vuota

I residenti erano quasi un milione prima dell'offensiva

Secondo nuove stime dell'Idf, Gaza City si è quasi completamente svuotata dei palestinesi. Lo riporta The Times of Israel. Secondo le stime dell'esercito, circa 900mila del milione di palestinesi che risiedevano a Gaza City prima della grande offensiva dell'Idf sono stati evacuati a sud della Striscia.

Il mese scorso ai civili è stato ordinato di evacuare tutte le aree di Gaza City e di dirigersi verso una zona umanitaria designata da Israele. Secondo i dati israeliani il tasso di abbandono dell'area da parte dei palestinesi è aumentato nelle ultime settimane, con l'avanzata dell'Idf verso Gaza City.

