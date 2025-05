Idf emette avviso di evacuazione per Khan Yunis nella Striscia di Gaza

Il portavoce dell'Idf in lingua araba ha pubblicato un avviso urgente di evacuazione rivolto ai residenti di Khan Yunis, Bani Suheila e Abasan nella Striscia di Gaza. "L'Idf lancerà un'offensiva senza precedenti per distruggere le capacità delle organizzazioni terroristiche in quest'area. Occorre evacuare immediatamente verso ovest, nella zona di al-Mawasi", si legge nel comunicato, "a partire da ora, l'intera area di Khan Yunis è considerata zona di combattimento pericolosa".