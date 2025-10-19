Idf conferma raid Rafah 'dopo missile anticarro su truppe'

Stamattina i terroristi hanno lanciato un missile anticarro e sparato contro le truppe dell'Idf impegnate a smantellare le infrastrutture terroristiche nella zona di Rafah, nel sud di Gaza, in conformità con l'accordo di cessate il fuoco. In risposta, l'Idf ha iniziato a colpire la zona per eliminare la minaccia e smantellare i tunnel e le strutture militari utilizzati per attività terroristiche.

Lo scrive l'esercito israeliano su X confermando i raid su Rafah. "Queste azioni terroristiche costituiscono una palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco e l'Idf risponderà con fermezza", aggiunge.