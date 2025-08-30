Sabato 30 Agosto 2025

Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele GazaCorto Pro PalestinaMostra cinema VeneziaSinnerUcrainaAndreij Parubij
Acquista il giornale
Ultima oraIdf conferma, premier Houthi ucciso in nostro attacco
30 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Idf conferma, premier Houthi ucciso in nostro attacco

Idf conferma, premier Houthi ucciso in nostro attacco

'Insieme ad altri ufficiali'

'Insieme ad altri ufficiali'

'Insieme ad altri ufficiali'

L'esercito israeliano ha confermato che il primo ministro del governo guidato dagli Houthi in Yemen è stato ucciso in un loro attacco avvenuto a Sana'a giovedì scorso. Lo riferisce il Times of Israel. Un'agenzia di stampa gestita dagli Houthi, sostenuti dall'Iran, aveva annunciato oggi la morte del premier dei ribelli, Ahmad Ghaleb al-Rahwi. L'Idf afferma che anche diversi ufficiali Houthi sono stati uccisi negli attacchi, insieme ad altri membri di alto livello della leadership politica del gruppo. "L'attacco è stato reso possibile cogliendo un'opportunità di intelligence e completando un rapido ciclo operativo", aggiunge l'Idf.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata