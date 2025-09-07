Domenica 7 Settembre 2025

Il coraggio di cambiare
Idf, colpito un grattacielo a Gaza City, usato da Hamas
7 set 2025
7 set 2025
Idf, colpito un grattacielo a Gaza City, usato da Hamas

La torre Al-Ruya di cui aveva ordinato l'evacuazione

L'Idf ha annunciato di aver colpito il grattacielo Al-Ruya a Gaza City, del quale aveva ordinato l'evacuazione. "Colpito un grattacielo utilizzato dall'organizzazione terroristica Hamas nella zona di Gaza City", ha scritto su X l'Idf pubblicando una mappa che indica la torre. "I terroristi hanno installato apparecchiature di raccolta dati e posizionato punti di osservazione nell'edificio per monitorare la posizione delle truppe israeliane nella zona. I terroristi di Hamas hanno anche piazzato numerosi ordigni esplosivi nei pressi dell'edificio. Prima dell'attacco, sono state adottate misure per ridurre al minimo i danni ai civili".

