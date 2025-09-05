Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giorgio ArmaniLuna di sangueGuerra Ucraina RussiaSinner-AliassimeQualificazioni mondialiTestamento Armani
Acquista il giornale
Ultima oraIdf, 'colpito a Gaza City grattacielo utilizzato da Hamas'
5 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Idf, 'colpito a Gaza City grattacielo utilizzato da Hamas'

Idf, 'colpito a Gaza City grattacielo utilizzato da Hamas'

'Misure precauzionali per evitare danni ai civili'

'Misure precauzionali per evitare danni ai civili'

'Misure precauzionali per evitare danni ai civili'

L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito a Gaza City un grattacielo che, a suo dire, era utilizzato da Hamas, dopo che Israele aveva dichiarato di prepararsi a conquistare la città. "All'interno dell'edificio, Hamas ha installato infrastrutture utilizzate per preparare e condurre attacchi contro le truppe dell'esercito israeliano nella zona", si legge nel comunicato dell'esercito. "Prima dell'attacco, sono state adottate misure precauzionali per limitare i danni ai civili", ha aggiunto. Poco prima l'Idf aveva annunciato che "nei prossimi giorni" sarebbero stati presi di mira i grattacieli di Gaza City.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas