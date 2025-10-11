Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
11 ott 2025
11 ott 2025
Idf, 'colpite e smantellate strutture Hezbollah in sud Libano'

L'Idf ha colpito e smantellato le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nella zona del Libano meridionale, dove erano presenti macchinari utilizzati per ricostruire le infrastrutture terroristiche nell'area in cui si trovavano. E' quanto rendono noto su Telegram le forze armate israeliane.

"L'organizzazione terroristica Hezbollah continua i suoi sforzi per ricostruire le infrastrutture terroristiche in tutto il Libano, sfruttando cinicamente la popolazione libanese come scudi umani - aggiunge l'Idf - La presenza dei macchinari e l'attività di Hezbollah nella zona costituiscono una violazione degli accordi tra Israele e Libano. L'Idf continuerà ad operare per rimuovere qualsiasi minaccia allo Stato di Israele".

© Riproduzione riservata

