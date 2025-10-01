Idf chiude strada per Gaza city, si può solo evacuare

Mercoledì 1 Ottobre 2025

Ha vinto l'uomo del fare

Ha vinto l'uomo del fare
1 ott 2025
Prevista escalation esercito-Hamas prima dell'eventuale accordo

Prevista escalation esercito-Hamas prima dell'eventuale accordo

In vista dell'intensificarsi dei combattimenti a Gaza city in quelli che potrebbero essere gli ultimi giorni di guerra se Hamas accetterà il piano Trump, l'Idf ha avvisato la popolazione che la strada costiera Rashid sarà chiusa in direzione nord verso la città a partire da mezzogiorno (le 11 in Italia). Mentre gli spostamenti verso sud saranno consentiti e continueranno senza l'ispezione dell'esercito. L'esercito si aspetta che in questi giorni Hamas aumenti gli attacchi alle truppe. Secondo le stime israeliane, oltre 800mila persone hanno già lasciato Gaza city dopo i numerosi avvisi di evacuazione.

