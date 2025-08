Idf, avviso di evacuazione a Khan Younis, anche per gli sfollati

Il portavoce dell'Idf in lingua araba ha annunciato su X che l'esercito israeliano prosegue le manovre di terra con "forza intensa" nell'area di Khan Yunis, e ha invitato i residenti, inclusi coloro che si trovano nelle tende nel quartiere al-Nasr, a evacuare immediatamente verso ovest. Il portavoce ha precisato che l'area non sarà soggetta a pause tattiche temporanee per fini umanitari, e ha ribadito che l'ordine di evacuazione non include l'ospedale Nasser. Le aree indicate sono specificate in una mappa allegata.