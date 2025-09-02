Martedì 2 Settembre 2025

Ringhio di pace: “Io la giocherei”

Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Idf avverte, spostatevi da Gaza city, andate ad al Mawasi

'In vista dell'occupazione della città'

L'Idf ha diffuso un messaggio urgente alla popolazione in vista dell'estensione dei combattimenti all'interno della città di Gaza, in cui avverte che ad al Mawasi saranno forniti servizi potenziati, con particolare attenzione all'accesso alle cure mediche, all'acqua e al cibo.

"Per la vostra sicurezza, vi avvertiamo: avvicinarsi o tornare nelle zone di combattimento e nelle aree di attività dell'Idf mette in pericolo la vostra incolumità", si legge nel messaggio dell'esercito. L'area di al Mawasi, sulla costa dell'enclave, è lunga 14 chilometri e larga un chilometro e costituisce circa il 3% della Striscia.

