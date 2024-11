L'Idf ha diffuso avvisi di evacuazione per alcune zone, al di fuori della roccaforte di Hezbollah, nella periferia meridionale di Beirut. L'Idf ha avvisato che sta per attaccare numerose filiali dell'associazione Al-Qard al-Hasan, notoriamente utilizzata da Hezbollah come una sorta di banca, in tutto il Libano. Queste filiali, finanziate dall'Iran, gestiscono risorse per finanziare siti di lancio e pagare i terroristi.