Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni DanimarcaUcraina RussiaFlotillaVittorio Sgarbi Kate e Camilla
Acquista il giornale
Ultima oraIdf, 700.000 palestinesi fuggiti da Gaza City verso sud
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Idf, 700.000 palestinesi fuggiti da Gaza City verso sud

Idf, 700.000 palestinesi fuggiti da Gaza City verso sud

L'esercito intensifica l'offensiva aerea e di terra

L'esercito intensifica l'offensiva aerea e di terra

L'esercito intensifica l'offensiva aerea e di terra

L'esercito israeliano ha dichiarato che 700.000 palestinesi sono fuggiti da Gaza City verso il sud della Striscia dalla fine di agosto, mentre l'esercito intensifica l'offensiva aerea e di terra sul centro urbano. Interpellato dall'Afp, l'esercito ha dichiarato che "700.000 palestinesi sono stati evacuati" da Gaza City verso il sud dell'enclave. L'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite, Ocha, ha dichiarato che da metà agosto sono stati registrati 388.400 movimenti di sfollamento, la maggior parte dei quali da Gaza City.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraGaza