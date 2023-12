Ibra torna al Milan, Red Bird 'rafforzerà cultura vincente'

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, per "rafforzare la cultura vincente" dei rossoneri. L'annuncio, atteso da settimane, e' stato fatto da RedBird, il fondo di investimenti americano proprietario del club. Ibra sarà partner operativo e "collaborerà con il team di investimento globale della società". Nel Milan, "Ibra ricoprirà il ruolo di senior advisor della proprietà", lavorerà "in stretto coordinamento" con proprietà e managemente con un "ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali", si occuperà tra l'altro di "sviluppo dei giocatori e formazione per alte prestazioni" e progetti speciali come il nuovo stadio