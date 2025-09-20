I vertici Mediobanca apportano 727mila azioni all'opas Mps

Il vertice di Mediobanca - rappresentato dall'amministratore delegato Alberto Nagel, dal presidente Renato Pagliaro e dal direttore generale Francesco Saverio Vinci - ha aderito all'offerta del Monte dei Paschi con una parte delle proprie performance share. Nel dettaglio Nagel ha conferito 364.000 azioni, Pagliaro 100.000 e Vinci 263.000. Pagliaro, emerge sempre dalle comunicazioni di internal dealing, ha anche venduto un pacchetto di 100 mila azioni incassando circa 2,1 milioni di euro.
Ultima oraI vertici Mediobanca apportano 727mila azioni all'opas Mps