Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader della sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader della sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio CollegnoManovra 2026Crollo oroDelitto di Garlasco
Acquista il giornale
Ultima oraI sovrani Carlo e Camilla arrivati in Vaticano
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. I sovrani Carlo e Camilla arrivati in Vaticano

I sovrani Carlo e Camilla arrivati in Vaticano

Per l'incontro con Papa Leone, visita di Stato

Per l'incontro con Papa Leone, visita di Stato

Per l'incontro con Papa Leone, visita di Stato

I sovrani inglesi Carlo e Camilla sono arrivati in Vaticano per la loro visita di Stato. Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane e raggiungere il Cortile di San Damaso dove, prima di entrare nel Palazzo apostolico per l'incontro con il Papa, sono stati accolti dal picchetto d'onore.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaPapa Francesco