I sovrani Carlo e Camilla arrivati in Vaticano

I sovrani inglesi Carlo e Camilla sono arrivati in Vaticano per la loro visita di Stato. Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane e raggiungere il Cortile di San Damaso dove, prima di entrare nel Palazzo apostolico per l'incontro con il Papa, sono stati accolti dal picchetto d'onore.
