I ricavi di Technogym nel semestre in crescita a 402 milioni

Technogym mette a segno nel semestre ricavi per 402,1 milioni, di euro in crescita dell'8,7% (+9,2% a cambi costanti). L'ebitda sale a 66,7 milioni, (+12,4% rispetto a 59,4 milioni del primo semestre 2023) . L'utile netto Adjusted cresce a 32,5 milioni, (+15,4%) . Migliora la posizione finanziaria netta che è positiva per 93,9 milioni al 30 giugno. "Il primo semestre conferma il nostro percorso di crescita sostenibile e profittevole, in linea con quanto promesso ai nostri stakeholder", afferma in una nota il presidente e ad, Nerio Alessandri che ricorda come "in questi giorni alle Olimpiadi di Parigi circa 15mila campioni di tutto il mondo si allenano con Technogym" che è il fornitore ufficiale dei giochi olimpici e paralimpici.