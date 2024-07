I ricavi di Mondadori nel semestre salgono a 387,2 milioni

Mondadori chiude il primo semestre dell'anno con ricavi consolidati netti pari a 387,2 milioni di euro, in crescita del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Al netto della variazione di perimetro derivante dal consolidamento delle società Star shop e Chelsea Green Publishing, la crescita organica dei ricavi è del 3,8%. Il risultato netto adjusted risulta pari a 9 milioni di euro, in crescita di circa il 6% rispetto al primo semestre 2023. Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted sale a 40,9 milioni, con un incremento del 7% rispetto ai 38,2 milioni di euro del primo semestre 2023, grazie prevalentemente alle aree libri trade, retail e media. Confermata la solida generazione di cassa con cash flow ordinario pari a circa 67 milioni di euro. Il gruppo conferma le previsioni per il 2024, sia con riferimento ai dati economici sia a quelli finanziari. Nell'area libri trade il primo semestre mostra un trend del mercato del libro a valore di sostanziale stabilità rispetto all'esercizio precedente (-0,1%); le attività del business scolastico registrano complessivamente ricavi per 61,1 milioni di euro (+5,7%); l'area retail registra ricavi per 91,4 milioni (+8,9%); i ricavi dell'area Media ammontano a 72 milioni di euro (+5%), frutto della forte crescita della componente digital. "Il primo semestre 2024 si è chiuso con una solida performance economico finanziaria che ci consente di confermare le nostre previsioni per l'esercizio 2024", afferma Antonio Porro, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Mondadori. "La crescita - aggiunge - fatta registrare dalle business unit Libri trade e retail è risultata superiore a quella del mercato del Libro".