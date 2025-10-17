I reali Carlo e Camilla il 23 ottobre in Vaticano

I reali inglesi Carlo e Camilla saranno in Vaticano il 23 ottobre in visita di Stato. L'arrivo è previsto il giorno prima ma il programma è concentrato tutto il 23, quando Carlo arriverà alle 10.45 al Cortile di San Damaso. Alle 11 l'udienza con Papa Leone XIV. A seguire, sempre in Vaticano, ci sarà un momento di preghiera ecumenica nella Cappella Sistina, quindi un evento in Sala Regia dedicato alla cura del creato. Carlo e Camilla verranno in Vaticano nell'anno del Giubileo, come aveva fatto la regina Elisabetta nell'Anno Santo del 2000. Nel pomeriggio il programma dei reali proseguirà a San Paolo Fuori le Mura e al Collegio Beda.