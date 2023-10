I prezzi al consumo in Usa salgono del 3,7%, sopra le attese

I prezzi al consumo negli Stati Uniti in settembre sono saliti del 3,7%, sopra le attese degli analisti che si attendevano un +3,6%. In agosto l'inflazione era accelerata al 3,7% dal 3,2% di luglio. Su base mensile i prezzi al consumo in settembre sono saliti dello 0,4%, sopra il +0,3% su cui scommetteva il mercato.