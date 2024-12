I partiti dopo Tavares, ora Elkann riferisca in Parlamento

FdI, il Pd ma anche Avs e Azione di Carlo Calenda chiedono a John Elkann di riferire in Parlamento sul futuro di Stellantis dopo le dimissioni dell'ad Carlos Tavares. "Era ora che Tavares se ne andasse, ma la transizione al nuovo management richiede responsabilità, tutela dell'occupazione e valorizzazione delle competenze", commenta il capogruppo di FdI Tommaso Foti. "Ora bisogna voltare pagina e tutti devono fare la propria parte", dice anche Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria Pd. Carlo Calenda promette di scrivere al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ufficializzare la richiesta nei confronti di Elkann. "A questo punto Stellantis ha il dovere di dire cosa vuole fare dei suoi stabilimenti e qual è il suo piano industriale", affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. Tavares "non ci mancherà", assicura la deputata e vicepresidente del M5s Chiara Appendino. "Siamo curiosi di sapere quanto prenderà Carlos Tavares come 'premio' economico dopo la sua disastrosa gestione", è invece il commento che arriva dalla Lega. Tavares "non sarà rimpianto", scrive su X il capogruppo di FI Maurizio Gasparri.