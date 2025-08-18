I morti a Gaza sono più di 62.000, oltre 150.000 i feriti

Il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza ha raggiunto quota 62.004, la maggior parte delle quali donne e bambini, dall'inizio dell'aggressione israeliana nell'ottobre 2023. Almeno altre 156.230 persone sono rimaste ferite. Lo rivelano fonti mediche all'agenzia palestinese Wafa.

Da quando Israele ha ripreso le ostilità nel marzo scorso - aggiungono le fonti - almeno 10.460 civili sono stati uccisi e altri 44.189 sono rimasti feriti. Nelle ultime 24 ore, 27 palestinesi sono stati uccisi e 281 feriti mentre cercavano di accedere agli aiuti umanitari.