I Meduza i più ascoltati al mondo su Spotify

Dopo aver scalato le classifiche globali con più di 20 miliardi di stream totali, collezionando oltre 160 dischi di platino e diamante, i Meduza - Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio - sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify. Il trio dei record di musica house made in Italy ha pubblicato da poco più di una settimana il nuovo singolo Phone Ft. Sam Tompkins & Em Beihold, che ha già superato i 3 milioni di ascolti globali, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali accompagnato dal visualiser su YouTube e dal video della performance live a Brooklyn. I Meduza - che si sono imposti sulla scena internazionale con hit come Lose Control, Piece Of Your Heart, Paradise, Tell It To My Heart feat. Hozier e Bad Memories x James Carter ft. Elley Duhé & FAST BOY - rafforzano così il loro ruolo di primo piano nel panorama musicale mondiale. Resident a Ibiza e a Las Vegas - sono impegnati in un tour che procede a colpi di sold out alla conquista dei migliori dancefloor.