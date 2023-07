I legali di Trump avvertiti, 'incriminazione in arrivo'

Al legali di Donald Trump è stato detto di attendersi un'altra incriminazione contro l'ex presidente per l'assalto al Congresso del 6 gennaio. Lo riporta Nbc citando alcune fonti. Gli avvocati di Trump sono stati visti negli uffici del procuratore speciale Jack Smith nel giorno in cui il gran giurì che si occupa del caso di Trump per il 6 gennaio è riunito.