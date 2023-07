I Coldplay a Roma nel 2024, mancavano nella Capitale da 20 anni

I Coldplay tornano in Italia con due nuovi appuntamenti il 12 e il 13 luglio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo le sei date italiane tutte sold-out che hanno fatto scatenare i fan italiani, la band capitanata da Chris Martin torna nel nostro Paese per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour con due nuovi concerti nella Capitale. Dopo il successo da tutto esaurito della tournée europea negli stadi dell'estate 2023 dei Coldplay - culminata con la spettacolare quarta esibizione ad Amsterdam - la band ha annunciato una terza serie di date europee per giugno, luglio e agosto 2024, nell'ambito del loro tour mondiale da record Music Of The Spheres. Le date comprendono le prime esibizioni in Grecia, Romania e Finlandia, nonché il primo concerto a Roma dal 2003 e la prima visita a Budapest dal 2008. La prevendita dei biglietti inizierà alle 9 di martedì 25 luglio su Coldplay.com. I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle 9 del 26 luglio. La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle 10 del 28 luglio. Dalla prima data del Music Of The Spheres World Tour nel marzo 2022, i Coldplay hanno venduto più di 7,5 milioni di biglietti, il numero maggiore per qualsiasi tour negli ultimi due anni. Il tour ha anche ottenuto riconoscimenti come Favorite Touring Artist agli AMAs del 2022 e Tour of The Year agli iHeartRadio Awards del 2023. Il mese scorso, un rapporto del Massachusetts Institute of Technology ha rivelato che l'attuale tour dei Coldplay ha prodotto finora il 47% in meno di emissioni di CO2 erispetto al loro precedente tour negli stadi del 2016/17 (con un confronto spettacolo per spettacolo) e che sono già stati piantati 5 milioni di alberi in tutto il mondo (uno per ogni partecipante al concerto).