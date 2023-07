I cinesi puntano su Jiao per la presidenza Pirelli

I cinesi di Cnrc puntano su Jiao Jian, ceo di Sinochem, per la presidenza di Pirelli. Secondo indiscrezioni, in attesa che scada il termine per la presentazione delle liste e si alzi il velo sui 12 candidati del socio di maggioranza, Li Farong non verrà più candidato. Jiao è ceo di Sinochem dal marzo 2023 e in precedenza è stato ai vertici di China Minmetals Corporation e di alcune sue controllate; ha una laurea in economia internazionale presso la Nankai University in Cina e un master in amministrazione aziendale presso la Saint Mary's University in Canada.