I cani viaggiano gratis su Frecce e Intercity fino al 15/9

I cani di qualsiasi taglia viaggiano gratis, fino al 15 settembre 2025, sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia (gruppo FS). Un'opportunità che rende più semplice gli spostamenti con il proprio amico a quattro zampe sui treni a media e lunga percorrenza. Lo si legge in una nota.

La promozione 'Cani Gratis' permette infatti di portare a bordo il proprio cane anche al di fuori dell'apposito trasportino, purché sia tenuto al guinzaglio e munito di museruola. Una volta selezionato l'itinerario, è sufficiente prenotare il biglietto per il proprio animale selezionando il servizio "Viaggia con il tuo cane" al momento dell'acquisto. L'opzione è disponibile su tutti i canali di vendita di Trenitalia.

Gli animali di piccola taglia che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30x50 cm viaggiano sempre gratis. Per i treni del Regionale, invece, i cani di taglia grande - a eccezione di quelli da assistenza - sono ammessi a bordo se si acquista per loro il relativo biglietto, pari ad uno di seconda classe, con una tariffa ridotta del 50%. Si ricorda che è necessario portare sempre con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe canina e il libretto sanitario, o in alternativa - per i cittadini stranieri - il passaporto del cane. Tale obbligo non è previsto per il cane da assistenza, per il quale bisogna avere un certificato di addestramento da parte del centro cinofilo o dell'istituto di riferimento. Il documento va esibito su richiesta del personale di bordo, eccetto per i cani guida al seguito dei passeggeri con disabilità visiva.

In ogni caso, il cane da assistenza è ammesso gratuitamente su tutte le categorie di treni, classi o livelli di servizio, nelle carrozze ristorante/bar, nei FrecciaLink e negli autobus sostitutivi.