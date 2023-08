I Bund tedeschi a 30 anni sui massimi dal 2014

Rendimenti ai massimi dal 2014 per i bund trentennali tedeschi, saliti di 10 punti fino al 2,72%, mentre i bund decennali salgono di 7 punti base al 2,62%. Nessun record invece per i titoli italiani, con i Btp a 10 anni in crescita di 9,6 punti al 3,3%, sempre sotto ai livelli della prima settimana dello scorso mese di luglio, mentre i trentennali salgono di 9,1 punti al 4,727%, rimanendo al di sotto rispetto a quanto segnato all'inizio di luglio. Stabile a 168 punti il differenziale tra i titoli decennali italiani e tedeschi.