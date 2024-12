Muhammad al Bashir ha annunciato di esser stato formalmente incaricato dalla Direzione delle operazioni militari, organo del gruppo jihadista Hts, di formare il governo di transizione con un mandato "per sbrigare gli affari correnti" che durerà fino al 1 marzo prossimo. "Sono in corso consultazioni per la scelta dei ministri", ha detto Bashir in un comunicato.