Houthi rivendicano attacco con droni a Tel Aviv

Gli Houthi dello Yemen rivendicano la responsabilità dell'attacco con droni su Tel Aviv. "L'a forza aerea dei droni, nell'ambito delle forze armate yemenite, ha effettuato un'operazione militare di qualità, prendendo di mira uno degli obiettivi importanti nell'area occupata di Jaffa, conosciuta in Israele come Tel Aviv", hanno affermato il portavoce dei ribelli yemeniti, Yahya Saree, in una nota. Da mesi gli Houthi attaccano le navi al largo delle coste dello Yemen, affermando di agire in solidarietà con i palestinesi.