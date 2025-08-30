Houthi, 'in attacco Idf ucciso premier e altri ministri'

Sabato 30 Agosto 2025

Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
30 ago 2025
In un messaggio ufficiale la presidenza degli Houthi, il gruppo sostenuto dall'Iran che controlla la maggior parte del territorio dello Yemen, conferma che "il premier Ahmed al-Rahawi e diversi altri ministri sono stati uccisi" nell'attacco dell'IDF di giovedì scorso. Nell'operazione a Sanaa, il capo di stato maggiore Muhammad Abdel-Karim al-Ghammari risulta disperso sotto le macerie, l'esercito israeliano stima che sia stato eliminato anche lui.

