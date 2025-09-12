Houthi, 46 le vittime degli attacchi israeliani in Yemen

Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani di questa settimana contro i ribelli Houthi è salito a 46. Lo hanno annunciato le autorità del gruppo filo-iraniano. Due settimane dopo un'operazione senza precedenti che ha ucciso 12 leader ribelli, Israele ha affermato mercoledì di aver attaccato "obiettivi militari" Houthi nella capitale yemenita Sanaa e nella provincia settentrionale di Jawf. Gli attentati hanno causato 46 morti e 165 feriti, ha dichiarato il portavoce del Ministero della Salute degli Houthi, Anees Alasbahi, aggiungendo che questo conteggio non è definitivo. Il bilancio precedente era di 35 morti e 131 feriti.