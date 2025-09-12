Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Charlie Kirk uccisoPolonia RussiaEsercitazioni BielorussiaOpenAI OracleTuristi ebrei Venezia
Acquista il giornale
Ultima oraHouthi, 46 le vittime degli attacchi israeliani in Yemen
12 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Houthi, 46 le vittime degli attacchi israeliani in Yemen

Houthi, 46 le vittime degli attacchi israeliani in Yemen

Dall'inizio della settimana

Dall'inizio della settimana

Dall'inizio della settimana

Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani di questa settimana contro i ribelli Houthi è salito a 46. Lo hanno annunciato le autorità del gruppo filo-iraniano. Due settimane dopo un'operazione senza precedenti che ha ucciso 12 leader ribelli, Israele ha affermato mercoledì di aver attaccato "obiettivi militari" Houthi nella capitale yemenita Sanaa e nella provincia settentrionale di Jawf. Gli attentati hanno causato 46 morti e 165 feriti, ha dichiarato il portavoce del Ministero della Salute degli Houthi, Anees Alasbahi, aggiungendo che questo conteggio non è definitivo. Il bilancio precedente era di 35 morti e 131 feriti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Guerra