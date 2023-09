Hong Kong, nella notte le piogge più pesanti dal 1884

Hong Kong chiude per le precipitazioni più forti mai rilevate: stop a scuole, a Borsa e a gran parte delle sue attività. L'osservatorio meteo locale ha segnalato una pioggia oraria di 158,1 millimetri tra le 23 locale e le 24 di giovedì (17-18 in Italia), la quantità più alta dall'inizio della raccolta storica dei dati nel 1884, legata "alla bassa pressione dei resti del passaggio del tifone Haikui". Record nella vicina Shenzhen, con le peggiori piogge dal 1952: "dalle 17 di giovedì e le 6 di venerdì (11 e mezzanotte in Italia) è stata registrata una pioggia media di 202,8 mm e un massimo cumulato di 469 mm", ha riferito la Xinhua.