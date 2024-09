Honduras, mobilitazioni a sostegno della presidente Castro

Il partito di governo in Honduras ha convocato per il prossimo sabato una mobilitazione di piazza a sostegno della presidente Xiomara Castro a seguito della recente denuncia di un tentativo di colpo di stato ordito da parte di "forze oscure" dentro e fuori dal Paese. L'appello alla popolazione è stato lanciato dal coordinatore del Partito della libertà e della rifondazione (Libre) e consigliere presidenziale Manuel Zelaya. Obiettivo della manifestazione "dimostrare il deciso sostegno alla coraggiosa lotta condotta dalla nostra presidente per l'indipendenza e la dignità dell'Honduras", ha affermato in un messaggio pubblicato sui social network.