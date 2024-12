Le azioni Honda sono salite di oltre il 16% oggi, dopo che ieri il colosso automobilistico giapponese ha annunciato un riacquisto fino a 1,1 trilioni di yen (7 miliardi di dollari). Honda e la sua rivale in difficoltà Nissan hanno concordato ieri di avviare colloqui per l'annuncio di una fusione, vista come un tentativo di raggiungere le società cinesi e Tesla sui veicoli elettrici.