Hockey: Nhl, Florida batte Edmonton e vince prima Stanley Cup

I Florida Panthers hanno battuto gli Edmonton Oilers 2-1 in gara-7 della finale del campionato nordamericano di hockey su ghiaccio Nhl, sollevando la Stanley Cup per la prima volta nella loro storia. Edmonton aveva perso le prime tre partite della serie per poi pareggiare, ma non è riuscita nell'impresa di ribaltare la situazione nella partita decisiva sul ghiaccio di Sunrise, in Florida. Gli Oilers sognavano di essere la prima squadra canadese regina della Nhl dopo la vittoria dei Montreal Canadiens nel 1993. I Panthers ha alzato il trofeo per la prima volta dopo aver perso in finale l'anno scorso contro i Golden Knights di Las Vegas.