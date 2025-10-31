Hit parade, Tiziano Ferro vola in vetta alla classifica

Tiziano Ferro, al debutto con il nuovo album di inediti Sono un grande, ha conquistato la vetta della classifica dei dischi e quella dei cd/vinili/musicassette più venduti in Italia, secondo le rilevazioni Fimi/Niq. L'album, che segna rispetto al passato un cambio di etichetta e di management, è frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro, sia nella vita privata che in quella professionale.

Al secondo posto stabile Olly con la riedizione di Tutta vita (sempre) che contiene cinque inediti rispetto all'album uscito un anno fa. Olly, con Juli, mantiene il primo posto tra i singoli con il brano Questa Domenica. Si conferma al terzo posto anche Ernia con Per Soldi e Per Amore. Entra in quinta posizione Bruce Springsteen con Nebraska '82: Expanded edition, un cofanetto con materiale inedito che include la prima esecuzione dal vivo di Bruce Springsteen di tutto l'album Nebraska.

A seguire, Irama con il nuovo album Antologia della vita e della morte che la settimana scorsa era al primo posto e ora scivola al quinto. L'album segna un ritorno importante per Irama a tre anni dal suo ultimo lavoro in studio: con 14 tracce in cui il dualismo tra vita e morte, fragilità e forza, casa e mondo esterno si intreccia, il disco si presenta come un viaggio personale e universale.

Due new entry in sesta e settiman posizione: Charlie Charles con La Bella Confusione, il primo album del producer multiplatino che segna una nuova tappa nel suo percorso artistico, davanti al rapper Mecna con le 12 tracce di Discordia, Armonia e altri stati d'animo. Perde due posizioni, ed è ottava, la regina del pop mondiale Taylor Swift con The Life of a showgirl, che precede Annalisa con Ma io sono fuoco, ideale seguito del precedente E siamo finiti nel vortice, che che di posizioni ne perde quattro. Chiude la top ten la colonna sonora del film animato fenomeno Kpop Demon Hunters.