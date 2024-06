Hit parade, subito in vetta Geolier, sesto Pelù

Alla vigilia del nuovo tour, che lo vedrà esordire live il 15 giugno allo stadio di Messina, per poi approdare il 21, 22 e 23 giugno al Maradona di Napoli, Geolier debutta subito in vetta alla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti con Dio lo sa, che contiene feat con Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Luchè, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, Ultimo e la star argentina Maria Becerra. L'artista napoletano domina questa settimana anche la top ten dei vinili e si affaccia al quinto posto tra i singoli con Io t'o giur', in collaborazione con Sfera Ebbasta. Alle spalle di Geolier, risale di una posizione ed è secondo Icon di Tony Effe, davanti alla Divina Commedia (Deluxe), terzo e ultimo capitolo del progetto di Tedua. Scivola in quarta posizione la vincitrice di Sanremo, Angelina Mango, con poké melodrama, il suo primo album di inediti, che precede Ultimo con Altrove. In sesta posizione l'unica altra new entry della settimana, Deserti, il disco che segna il ritorno di Piero Pelù dopo un anno di stop forzato a causa dei problemi legati al forte shock acustico subito in studio di registrazione: il concept album, secondo capitolo della 'trilogia del disagio' iniziata nel 2020 con Pugili Fragili, occupa anche il secondo posto tra i vinili. Perde due posizioni ed è settimo Capo Plaza con Ferite, davanti a Rose Villain con Radio Sakura. Chiudono la top ten Kid Yugi con I Nomi del Diavolo e Billie Eilish con Hit Me Hard and Soft. Anche questa settimana Tony Effe e Gaia guidano la classifica dei singoli con Sesso e Samba e precedono Anna con 30°, il nuovo singolo che ha segnato il record per il miglior debutto di sempre su Spotify Italia per un'artista donna solista con un brano non in gara a Sanremo.