Hit parade, rimane in testa Geolier poi Tony Effe e Tedua

Geolier festeggia in queste ore allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con 3 date del suo tour sold out da mesi rimanendo saldo in testa alla classifica degli album più venduti della settimana e dei cd, vinili e musicassette secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con il nuovo album Dio lo sa, già disco d'oro. Classifica che non subisce nessun grande scossone e conferma moltissime posizioni. Stabile secondo Icon di Tony Effe da 14 settimane in classifica. Intanto il singolo suo e di Gaia, Sesso e Samba, è stato certificato disco d'oro a meno di un mese dalla sua pubblicazione ed è primo tra i singoli. Invariata anche la terza piazza con La Divina Commedia Deluxe del rapper genovese Tedua che è pronto a dare il via da Milano al suo tour 2024, che non a caso si chiama Il Paradiso. Continua a macinare record anche Angelina Mango, vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo, con poké melodrama, il suo primo album di inediti. Stabile al quinto posto anche Ultimo con il suo Altrove. Avanza dall'ottavo al sesto posto Rose Villain con Radio Sakura mentre Capo Plaza ribadisce il settimo posto con il suo Ferite. Chiudono la top ten Mahmood risalito ottavo alla 18/a settimana di programmazione con Nei letti degli altri, al nono ci sono ancora I nomi del diavolo di Kid Yugi, rimane decima Billie Eilish con Hit me hard and soft scritto dalla cantante con il fratello Finneas, suo storico collaboratore. Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 14 al 20 giugno. 1) DIO LO SA, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 2) ICON, TONY EFFE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 3) LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE), TEDUA (EPIC-SONY MUSIC) 4) POKÉ MELODRAMA, ANGELINA MANGO (LA TARMA-ADA/WARNER MUSIC) 5) ALTROVE, ULTIMO (ULTIMO RECORDS-BELIEVE) 6) RADIO SAKURA, ROSE VILLAIN (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)7 7 7) FERITE, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)8 8) NEI LETTI DEGLI ALTRI, MAHMOOD (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 9) I NOMI DEL DIAVOLO, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 10) HIT ME HARD AND SOFT, BILLIE EILISH (EMI-UNIVERSAL RECORDS) Questa la classifica dei singoli: 1) SESSO E SAMBA, TONY EFFE & GAIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 2) 30ºC, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 3) COME UN TUONO, ROSE VILLAIN FEAT. GUÈ (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 4) PAPRIKA, GHALI (WARNER MUSIC - WARNER MUSIC) 5) SEXY SHOP, FEDEZ & EMIS KILLA (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) E questa, infine, quella dei cd, musicassette e vinili: 1) DIO LO SA, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 2) ALTROVE, ULTIMO (ULTIMO RECORDS-BELIEVE) 3) POKÉ MELODRAMA, ANGELINA MANGO (LA TARMA-ADA/WARNER MUSIC)4 4) CUORE (40TH ANNIVERSARY EDITION), ANTONELLO VENDITTI (HEINZ MUSIC-SONY MUSIC) 5) SARAH, SARAH (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC)