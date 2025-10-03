Hit parade, Olly si riprende vetta con Tutta vita (sempre)

Olly si riprende la vetta della classifica degli album più venduti della settimana (e anche quella dei cd, vinili e musicassette), secondo le rilevazioni Fimi/Niq, con la riedizione di Tutta vita (sempre) che contiene cinque inediti rispetto all'album uscito un anno fa. Olly, con Juli, è primo anche tra i singoli con il brano Questa Domenica.

Scivola al secondo posto Ernia con il nuovo disco Per Soldi e Per Amore, che la settimana scorsa aveva spopolato. Due new entry in terza e quarta posizione: sul gradino più basso del podio si piazza Mattia, secondo album di Rondodasosa, subito dietro i Zen Circus con Il Male, un lavoro sulle varie sfaccettature del male.

Perde un posto rispetto a una settimana fa ed è quito Santana Money Gang, l'album a quattro mani di Sfera Ebbasta e Shiva. Risale invece di due piazze Geolier con Dio lo sa - Atto II, alla settantesima settimana in classifica. Rimane stabile al settimo posto la colonna sonora del film animato fenomeno Kpop Demon Hunters.

Passa dalla sesta all'ottava posizione Achille Lauro con Comuni mortali, davanti a Locura di Lazza stabile al nono posto, così come Bad Bunny con Debí tirar más fotos al decimo.