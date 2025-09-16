Hit parade, Olly sempre primo, irrompe Sick Luke

Olly si conferma non solo in vetta anche questa settimana alla top ten Fimi/Niq degli album più venduti (rilasciata in ritardo per problemi tecnici) con Tutta Vita, da ben 46 settimane in classifica (il 26 settembre uscirà una nuova edizione con i brani usciti successivamente alla pubblicazione), ma rinnova anche il primo posto nella hit parade dei singoli con il nuovo Questa domenica, insieme a Juli.

Al secondo posto (ma è primo per cd, vinili e musicassette) irrompe al debutto del prosuttore Sick Luke al suo secondo album con Dopamina, che vede la collaborazione con Blanco e Simba La Rue, con Lazza e Tony Effe, con Tedua, Alfa, Piccolo e Thasup, Capo Plaza, Sayf, Nayt e Rose Villain, Clams Casino, Venerus e Ele A, Glocky e Side Baby, Duke Montana. Scivola di una posizione ma rimane sul podio la superstar Sabrina Carpenter con Man's Best Friend, settimo album della due volte vincitrice dei Grammy Awards.

In risalita di una piazza rispetto, a una settimana fa, sia Santana Money Gang, l'album a quattro mani di Sfera Ebbasta e Shiva che è quarto, che Alfa con Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato versione Deluxe (quinto).

Entra in sesta posizione la raccolta KPop Demon Hunters, colonna sonora del film Netflix, che include la hit globale Golden, brano arrivato a terzo posto della classifica Spotify Global Charts e attualmente in Top 200 nella Spotify Chart Italia e Takedown con Jeongyeon, Jihyo e Chaeyoung del gruppo K-pop Twice. Subito dietro ancora il pop coreano con la band fenomeno Stray Kids, che con Karma sono settimi (tre posizioni in meno rispetto alla settimana precedente).

Stabili le ultime posizioni della top ten con Bresh ottavo con Mediterraneo, Geolier nono con Dio lo Sa - Atto II (da 66 settimane nelle chart, l'album più longevo nella top ten) e Lazza decimo con Locura (con 51 settimane di permanenza).