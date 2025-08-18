Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Hit parade, Olly ancora in vetta con Tutta Vita

18 ago 2025
18 ago 2025
Hit parade, Olly ancora in vetta con Tutta Vita

Alfa sempre primo nei singoli con A me mi piace, feat. Manu Chao

Il vincitore di Sanremo, Olly, si conferma in vetta alla top ten Fimi-Gfk degli album più venduti con Tutta Vita, da ben 42 settimane in classifica. Al secondo posto, guadagnando quattro posizioni rispetto a una settimana fa, risale Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato versione Deluxe di Alfa, che conserva la vetta tra i singoli con A me mi piace feat. Manu Chao. Guadagna una piazza anche Santana Money Gang, l'album a quattro mani di Sfera Ebbasta e Shiva. Risale di quattro gradini ed è quarto anche Bad Bunny con Debì Tirar Màs Fotos, davanti a Geolier con Dio lo Sa - Atto II (da 62 settimane nelle chart). Sesto posto per Bresh con Mediterraneo, seguito da a Ultimo Live Stadi 2024. Lazza con Locura (l'album più longevo della top ten con le sue 47 settimane di permanenza) è ottavo. Chiudono la top ten i Pinguini Tattici Nucleari con Hello World e Luché con Il mio lato peggiore. Da registrare, al primo posto tra i vinili, Lost Americana, settimo album in studio del musicista, cantante e compositore americano MGK.

