Hit parade, Niky Savage debutta in vetta con Rapper

A una settimana dall'uscita ufficiale, Rapper, il nuovo album di Niky Savage, debutta in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana e in quella dei cd, vinili e musicassette, secondo le rilevazioni Fimi/GfK Italia. Un disco che mette in evidenza le due anime dell'artista: quella da hitmaker che si è fatto conoscere dal pubblico attraverso banger potenti e incisivi, e quello più introspettivo, dando voce a un lato più vulnerabile e autentico.

Rimangono stabili sul podio, al secondo posto Ultimo, impegnato con il suo tour da record, con il disco live dei concerti negli stadi dello scorso anno, e Olly al terzo con Tutta Vita. Perde la vetta e scivola in quarta posizione Tony Boy con Uforia, venti tracce in cui compaiono Glocky, Simba La Rue, Shiva, Lazza, Guè, Astro, Kevin Mopao e thasup.

Forse rilanciato dai live, risale dalla nona alla quinta piazza Lazza con Locura (l'album più logevo della top ten con le sue 43 settimane di permanenza), e risalgono di una posizione anche Sfera Ebbasta & Shiva con l'album a quattro mani Santana Money Gang. Ne perde una invece Alfa, che sta dominando l'estate con il singolo A me mi piace feat. Manu Chao, con Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato versione Deluxe. Bresh è ottavo, in discesa di due gradini con Mediterraneo.

Chiudono la top ten Fabri Fibra, che perde 5 posizioni, con Mentre Los Angeles Brucia e I Pinguini Tattici Nucleari con Hello World.