Hit Parade, Night Skinny sbanca negli album e singoli

Fa il pieno il nuovo disco Containers di Night Skinny (Island-Universal Music) che esordisce al primo posto della classifica Fimi/Gfk Italia degli album più venduti della settimana dall'11 al 17 ottobre. Pubblicato l'11 ottobre, è il settimo album in studio del producer e dj The Night Skinny, pseudonimo di Luca Pace, molisano classe 1983. L'artista piazza ben quattro new entry anche nella classifica dei singoli con Entro nel posto, Trema, Solo Dio lo sa e Nella Trap che vede collaborazioni, tra gli altri, con Tony Effe, Geolier, Tedua e Shiva. Al secondo posto della Hit Parade dei dischi più venduti della settimana tiene Lazza con Locura (disponbile dal 20 settembre per Island Records), completa il podio la regina dell'estate Anna con Vera Baddie (Emi). Al quarto posto sale Shiva con Milano Angels e recupera tre posizioni, dall'ottava alla quinta, Geolier con Dio lo sa. Tra le new entry, al nono posto c'è The Freak Show con Naska. E scende dal primo al decimo posto Moon Music dei Coldplay. Nella classifica dei singoli, resta primo Per due come noi, di Olly con Angelina Mango, scritto dai due cantautori e prodotto insieme a Jvli.