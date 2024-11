Hit Parade, Linkin Park tornano ed esordiscono al top

I Linkin Park con il disco From Zero esordiscono direttamente al primo posto della classifica Fimi-Gfk degli album e dei vinili più venduti della settimana dal 15 al 21 novembre. Nella nuova formazione c'è Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, e i nuovi membri Emily Armstrong (della band Dead Sara) come co-vocalist e Colin Brittain (autore/produttore di canzoni per G Flip, Illenium, One OK Rock) come batterista. Saranno in Italia live agli I-DAYS a Milano il 24 giugno unico concerto nel nostro paese dopo otto anni di assenza. Al secondo posto della Hit Parade sale dal 17/o Capo Plaza con Ferite (Deluxe edition), al terzo Olly con Tutta Vita a seguire stabile Lazza con Locura. Segue Kid Yugi con Tutti i nomi del diavolo, stabile al sesto posto Anna con Vera Baddie e guadagna una posizione Geolier salendo al settimo posto, con Dio lo sa. Chiudono la classifica Esci dal tunnel di Simba La Rue, Containers di Night Skynny e Milano Angels di Shiva. Tra i singoli, subito in prima posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Islanda, a seguire Per due come noi, ultimo brano di Olly con Angelina Mango, scritto dai due cantautori e prodotto insieme a Jvli. Terzo Cesare Cremonini con Ora che non ho più te. Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 15 al 21 novembre: 1) FROM ZERO - LINKIN PARK (WARNER MUSIC) 2) FERITE (DELUXE EDITION) - CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/WARNER MUSIC) 3) TUTTA VITA - OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 4) LOCURA - LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 5) TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO - KID YUGI (EMI - UNIVERSAL MUSIC) 6) VERA BADDIE - ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 7) DIO LO SA - GEOLIER (WARNER MUSIC) 8) ESCI DAL TUNNEL - SIMBA LA RUE (WARNER MUSIC) 9) CONTAINERS, NIGHT SKINNY (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 10) MILANO ANGELS - SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA SONY MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) ISLANDA - PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC SONY MUSIC) 2) PER DUE COME NOI, OLLY, ANGELINA MANGO & JVLI (EPIC-SONY MUSIC) 3) ORA CHE NON HO PIÙ TE - CESARE CREMONINI (EMI UNIVERSAL MUSIC) 4) IL FILO ROSSO - ALFA (ARTIST FIRST) 5) AMORE DISPERATO - ACHILLE LAURO (WARNER MUSIC) Questa la classifica dei cd, musicassette e vinili: 1) FROM ZERO - LINKIN PARK (WARNER MUSIC) 2) SONGS OF A LOST WORLD - THE CURE (EMI UNIVERSAL MUSIC) 3) DISCOVER II - ZUCCHERO (EMI UNIVERSAL MUSIC) 4) VAN DE BEST - DAVIDE VAN DE SFROOS (BMG UNIVERSAL MUSIC) 5) FERITE (DELUXE EDITION) - CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/WARNER MUSIC).